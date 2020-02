Daniela Seguel y fallecimiento de hincha de Colo Colo: "Espero que se haga justicia por el caso"

La tenista número uno de Chile, Daniela Seguel (216º del mundo), se refirió al brutal atropello del hincha de Colo Colo, Jorge Mora, por parte de un camión de Carabineros y luego del partido frente a Palestino por la primera fecha del Campeonato Nacional 2020.

Considerando que Seguel es apoyada económicamente por la concesionaria Blanco y Negro, y ha declarado abiertamente ser hincha del Cacique, la Pantera pidió que la Fiscalía hiciera "justicia" en la resolución del caso.

"Por supuesto que lamentable, yo fui al estadio y me enteré justo a la salida por las radios. Es un hecho que quiero que no vuelva a pasar y espero que se haga justicia por el caso", manifestó Seguel en radio Cooperativa.

"Me siento afortunada de haber comenzado con ellos, desde el 2017 que me vienen ayudando y yo soy muy hincha del club. Llevar la insignia por el mundo me hace muy feliz y es bueno que el club haya abierto sus puertas para apoyar a otros deportistas y que otros clubes también puedan hacer lo mismo", agregó sobre la ayuda recibida por Colo Colo.

El equipo chileno de Fed Cup comenzará su participación en la Zona 1 Americana, la cual se llevará a cabo desde este miércoles 5 hasta el sábado 8 de febrero en el Club Palestino.