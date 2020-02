LeBron James homenajeará a la hija de Kobe Bryant en el All Star Game de la NBA

Siguen los homenajes en memoria de Kobe Bryant y Gianna, su hija. Esta vez, el escenario será el All Star Game de la NBA, donde los equipos capitaneados por LeBron James y Giannis Antetokounmpo utilizarán números distintivos para rememorarlos.

El quinteto que tendrá a la cabeza al jugador de los Lakers ocupará el 2, dorsal utilizada por Gianna María. En tanto, el ala pivot de los Bucks y compañía harán lo propio con el 24, uno de los números con los que se recuerda la carrera de Bryant.

Por otra parte, además de lo que acontecerá en el juego de las estrellas, los efectivos de seguridad del Staples Center ya empezaron a remover el altar improvisado por la gente para homenajear al histórico escolta. Los objetos y mensajes serán entregados a su familia, mientras que las flores serán utilizadas como abono para las plantas del estadio.

G8 job by men/women ⁦ @LALIVE ⁩ went from Sun 2 Mon in just 12 hrs Due 2 massive #of items: 1353 b-ball’s,14 banners total length/width 520’x8’, >25k candles,5k of signs/letters/flags, >500 stuffed animals & >350 pr/shoes we will store & ⁦ @Lakers ⁩ will advise next steps pic.twitter.com/tWw2kIEw9m

Cleanup continues and we have filled a full 40 yard roll off trash bin with flowers. These we be made into mulch and spread throughout the landscaping around ⁦@LALIVE⁩ and ⁦@STAPLESCenter⁩ so that the love all of the fans brought to LA Live lives on. pic.twitter.com/kB5XlGSYw5

— Lee Zeidman (@LeeZeidman) February 3, 2020