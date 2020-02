Larrivey preocupado por estallido social en Chile: "Hay protestas en las calles y no hubo policía en los partidos"

El delantero argentino Joaquín Larrivey marcó cuatro goles en la goleada 5 a 1 de Universidad de Chile sobre Curicó Unido el pasado sábado en el Estadio Nacional y se consagró como una de las grandes figuras de los azules durante la presente temporada 2020.

Pese a eso, el atacante de 35 años se mostró intranquilo por la situación política que está viviendo Chile después del estallido social y por ello, en conversación con el medio trasandino Club947 FM Radio, manifestó sus inquietudes, pese a sentirse cómodo jugando por los universitarios.

"No conocía Santiago de Chile. Me encontré con una ciudad brillante, pero la situación sigue medio complicada. Este fin de semana fue difícil. Hubo protestas en las calles. No hubo policía en los partidos. Se viven momentos muy difíciles. Me preocupa por mi familia y mi vida acá. Está bien que la gente se manifieste pero eso se trasladó también a la cancha y cortaba la dinámica del partido", aseguró Larrivey al citado medio.

“Fue muy lindo haber marcado cuatro goles e importante también sumar esta victoria después de empezar la temporada perdiendo. El equipo está muy bien y yo me siento cómodo”, agregó.

El desafío más cercano que tendrá el goleador de los azules será este martes 4 de febrero (18:00 horas), en el partido de ida de la Fase Previa de la Copa Libertadores 2020 y donde la U enfrentará a Internacional de Porto Alegre.