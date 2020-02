Intendencia Metropolitana escuchó al alcalde de La Florida y no autorizó el Audax-Colo Colo en el Bicentenario

Audax y el pedido del alcalde de La Florida de cambiar de estadio para recibir a Colo Colo: "Una vez más los delincuentes están ganando"

Rodolfo Carter no quiere que se juegue en el Bicentenario de su comuna. Los itálicos pretenden "que se respete la justicia deportiva y no se nos condene por errores que no son nuestros".