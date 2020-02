Jorge Segovia habló sobre los incidentes en el duelo de la U por Copa Libertadores y "felicitó" a la ANFP

Jorge Segovia aún no da por superado los problemas con la ANFP, luego que desde Quilín se decidiera jugar las semifinales de la Copa Chile y así definir en cancha el cupo Chile 4 de Copa Libertadores. Algo que claramente no gustó en Unión Española y llevó a los hispanos a no presentarse.

Por lo mismo, el dueño de los rojos de Santa Laura aprovechó los incidentes en el Estadio Nacional para mandar un recado al ente rector del fútbol chileno. "Mi felicitación a la ANFP por la 'excelente' imagen dada por 'su' representante en la fase clasificatoria de la Copa", ironizó en su cuenta de Twitter.

Los azules arriesgan serias sanciones desde la Conmebol, que pueden ser multas económicas y tener que jugar partidos sin público, mientras que diferentes actores han condenado los hechos en el encuentro ante Inter de Porto Alegre, que terminó con un incendio dentro del estadio.

Cabe recordar que Unión interpuso una denuncia ante la FIFA, la cual fue aceptada, donde buscan una compensación económica por los "daños que ha sufrido el club".