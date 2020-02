Beccacece patea el tablero en Racing y saca a Marcelo Díaz de la titularidad para el Clásico de Avellaneda

Racing se prepara para recibir a Independiente en una nueva versión del Clásico de Avellaneda. La Academia necesita una victoria ante su archirrival para cortar una racha de cinco partidos sin victorias en la Superliga Argentina y meterse en zona de competiciones internacionales.

Por esta razón, es que el entrenador Sebastián Beccacece planea varias modificaciones para su primer clásico ante el Rojo y Marcelo Díaz abandonaría el once titular. Sin embargo, esa no sería la única variante que realizaría el ex ayudante de Jorge Sampaoli, los delanteros Jonatan Cristaldo y Lisandro López tampoco irían del arranque.

De esta forma, el ex DT de Universidad de Chile mantendría el mismo esquema que utilizó en el empate 1-1 ante Argentinos Juniors, pero con la inclusión de Leonardo Sigali, Iván Pillud y Darío Cvitanich en desmedro de Díaz, Cristaldo y López.

El once probable de Racing para el clásico sería con Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena; Walter Montoya, Mauricio Martínez, Leonel Miranda, Matías Rojas; Héctor Fértoli y Darío Cvitanich.

Racing recibirá a Independiente por la jornada 19 de la Superliga Argentina. El clásico se disputará en El Cilindro, desde las 19:40 horas.