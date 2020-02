Ariel Holan sobre las protestas en el país: "Que Dios ilumine a las autoridades y a la gente para que Chile vuelva a sonreír"

Las protestas que se tomaron los estadios nacionales durante el último fin de semana no han dejado indiferente a nadie. Ya sea con un discurso a favor o en contra, distintas personalidades del balompié nacional se han pronunciado al respecto, y esta vez fue el turno de Ariel Holan.

El técnico de Universidad Católica vivió en carne propia las manifestaciones, las cuales se tomaron las galerías de San Carlos de Apoquindo durante la última fecha, donde los Cruzados derrotaron a O'Higgins.

Al respecto, en conferencia de prensa, el trasandino comentó: "En primer lugar, básicamente en democracia todos tienen derecho a la protesta. El punto (negativo) es que rompan las instalaciones de los clubes o la violencia. Ante ello, creo que el arma más importante de los pueblos es el voto, el voto masivo".

El adiestrador agregó que el fútbol debe seguir por la gente que vive de él: "No quiero confundir el fútbol con la política, pero acá no solo somos los jugadores, los técnicos o los árbitros, porque hay mucha gente que trabaja en torno a la actividad y que necesita que no se detenga".

Finalmente, Holan espera que se resuelva la situación del país: "Todos los reclamos son justos, pero deben ser canalizados en la forma en que corresponda (…) Esperamos que Dios ilumine a las autoridades y a la gente que encabeza las protestas para llegar a un acuerdo para que Chile vuelva a sonreír".