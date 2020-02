¿Se cumple su deseo? Iván Morales está a un paso de dejar Colo Colo para dar el salto a Brasil

“Siempre llegan jugadores y a veces me toca jugar, pero en otras no. Mi representante verá el tema. El club tiene otras prioridades. Para mi carrera, lo mejor es salir”. Palabras de Iván Morales el miércoles, por el momento, todavía delantero de Colo Colo, luego de volver del Preolímpico Sub 23, donde no tuvo una buena participación.

El joven atacante llegó lesionado desde Colombia. Tras realizarse los respectivos exámenes en la clínica Meds, se le diagnosticó un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Este jueves, Mario Salas advirtió en conferencia de prensa que el canterano sigue perteneciendo al plantel, pero también le abrió la puerta de salida si se da la alternativa. “Si existe la posibilidad, se verá, pero el encargado de eso es Marcelo Espina y no me ha dicho nada”, indicó el Comandante.

Sin embargo, lo cierto es que el futbolista de 20 años está muy cerca de recalar en la Primera División de Brasil. Su agente, el argentino Juan Cruz Oller, tiene las tratativas bastante avanzadas para que parta al balompié de ese país y sólo faltan detalles, que se resolverían la próxima semana.

La fórmula sería mediante un préstamo por un año, a ver si allá el ariete puede retomar el nivel que proyectó hacia el inicio de su trayectoria. En el Cacique no está cómodo, pues busca continuidad y en Macul hay una sobrepoblación de hombres en ofensiva, tanto en el centro como en las bandas

El tope en la negociación es respecto a la opción de compra. En el Monumental pretenden fijarla en cinco millones de dólares, pero en el equipo brasileño la consideran muy alta.

De destrabarse esta situación, el nacido en Longaví verá cumplido su deseo y el cuadro albo no tendrá en su plantel a un jugador en contra de su voluntad.