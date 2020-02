Mario Salas a los hinchas de la U y la UC: "Cuando te manifiestas de forma violenta, rompes leyes"

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, criticó duramente los disturbios que han tenido una fuerte resonancia durante los partidos de los clásicos rivales, Universidad de Chile y Universidad Católica. Para el entrenador del Cacique, está bien la manifestación pacífica, pero la violencia implica romper leyes. Para él, si se rompen, es momento de tomar medidas como las que tomó Azul Azul y Cruzados.

"Las leyes y reglamentos están escritos. Me parece que la U tomó decisiones muy drásticas con sus hinchas y Universidad Católica también, eso es lo que se tiene que hacer. La gente entenderá que hay formas de manifestarse y cuando es violenta, rompe ciertas leyes", aseguró Salas en conferencia de prensa este jueves en el Estadio Monumental.

"Las leyes en el fútbol están y están para cumplirse, no entiendo por qué no se tomó antes este tipo de sanciones. Cuando se rompen las leyes, la autoridad tiene que tomar cartas y ejercer sanciones con respecto a ciertas cosas que suceden. Nosotros nos tenemos que atener a las consecuencias de lo que haga nuestra gente en el estadio", agregó

Junto a eso, el DT se refirió a las dos polémicas que se generaron durante la semana y por ello, anticipando el duelo contra Audax Italiano de este domingo (18:00 horas) en el Estadio Nacional, el Comandante dijo que "más que preocuparse por el estadio lo que nos preocupa más es Audax Italiano. El tema de si es pasto sintético o pasto natural pasa a segundo plano".

Por último, y luego de que el delantero Iván Morales manifestara su deseo de que quiere partir de Macul, Salas remató diciendo que "el jugador sigue en el plantel y si existe la posibilidad, se verá, pero no me han dicho nada. Él está considerado, puede manejar los puestos de externo y centrodelantero, pero no emitiré juicios de mis jugadores. No les respondo a través de la prensa".