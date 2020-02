Iván Zamorano criticó los incidentes en los estadios: "Chile es un país democrático, pero la violencia no conduce a nada"

Iván Zamorano se mostró crítico ante los hechos ocurridos durante las últimas semanas en algunos estadios del fútbol chileno. El ex capitán y goleador de la selección chilena dijo estar de acuerdo con las manifestaciones, sin embargo, se mostró negativo a la violencia.

Al respecto, el ex Real Madrid aseveró: "La gente se expresa y me parece que estamos en un país democrático, donde parece lógico y normal que donde no te parece bien un sistema o tantas cosas que no están bien, se puedan discutir o analizar, y donde la gente pueda salir a la calle".

Sin embargo, también deslizó una crítica respecto a los hechos violentos que se han dado en los estadios: "Obviamente, como persona ligada al deporte, me encantaría que fuera sin violencia, porque no conduce a nada. Así que ojalá que poco a poco se puedan solucionar los temas pendientes".

Zamorano viajó a Italia junto a los jóvenes ganadores de la Copa ENEL, con quienes presenciará una nueva edición del Derby della Madonnina, entre Inter de Milán y AC Milan. El partido que podría tener a Alexis Sánchez entre los titulares se disputará este domingo desde las 16:45 horas.