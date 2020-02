Arturo Vidal se mantiene al margen de la crisis del Barcelona y seguiría fuera del once titular

Barcelona no pasa por un buen momento. Los blaugranas cayeron por 1-0 ante Athletic de Bilbao el pasado jueves y quedaron eliminados de la Copa del Rey. Además, son los sublíderes de la Liga por detrás de su archirrival Real Madrid. En la era del técnico Quique Setién, Barcelona ha disputado seis partidos contando Liga y Copa del Rey, registrando dos triunfos y una derrota en cada competición. En dos de esos duelos, los culés no lograron anotar, lo que denota la falta de efectividad en el arco de enfrente.

El diario Sport publicó un artículo que se titula "El Barça pierde efectividad". En él, explica que la ausencia de Luis Suárez por lesión ha sido un factor importante, no obstante, devela un patrón que se viene repitiendo bajo el mando de Setién "Con el técnico cántabro, el Barça ha marcado 10 goles en seis partidos, una media de 1,66 tantos por encuentro. Inferior a los registros de Ernesto Valverde esta temporada. Con el 'Txingurri' fueron 59 goles en 26 partidos, por lo que el promedio fue de 2,26″, indica el medio.

Sin embargo, los problemas no pasan solo por lo deportivo. Hace unos días, el director deportivo del club, Éric Abidal, aseguró que durante el período de Ernesto Valverde como entrenador del Barça, "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho". Las palabras del francés desataron la ira del capitán Lionel Messi y salió a responderle a su ex compañero a través de su cuenta de Instagram que "Habría que dar nombres porque si no, se nos está ensuciando a todos".

En medio de esta crisis, Arturo Vidal se mantiene al margen. El volante nacional ha presentado molestias en su rodilla derecha, que lo mantuvieron sólo en la banca de suplentes durante la derrota blaugrana frente a los vascos. Sumado a eso, según la prensa española de este viernes, el jugador formado en Colo Colo tampoco integraría el once inicial en el partido ante Real Betis por la Liga.

Las molestias de Vidal, harían que vaya nuevamente al banco y por ello la más probable formación ante el Betis de hecho, sería con Marc-André Ter Stegen; Nelson Semedo, Clement Lenglet, Samuel Umtritt, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Lionel Messi, Ansu Fati y Antoine Griezmann.

Barcelona buscará reivindicarse ante Real Betis por la jornada 23 de la Liga de España. El encuentro está programado para el domingo 9 de febrero, desde las 17:00 horas.