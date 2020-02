Hernán Caputto y el triunfo sobre La Calera: "En un año y cuatro meses que no se ganaban dos partidos seguidos, es importante recalcarlo"

Universidad de Chile goleó por 3-0 a Unión La Calera en el Estadio Nacional y rompió una larga racha sin lograr dos triunfos consecutivos. Tras la victoria, el técnico de la U, Hernán Caputto, destacó el rendimiento ante los cementeros y recalcó haber roto la "maldición".

"El resultado, probablemente, no parecía que iba a ser el que terminó. En el inició si, en el primer tiempo fuimos dominadores y era para estar con un gol más, me detengo en que en un año y cuatro meses que no se ganaban dos partidos seguidos, me parecía bastante y es importante recalcarlo y seguir lográndolo", inició Caputto en conferencia de prensa.

El ex DT de la Roja sub 17 resaltó la actitud del equipo tras la expulsión de Joaquín Larrivey: "Tenemos jugadores desequilibrantes, después de la expulsión cambió. Cedimos el dominio del balón, Calera tiene jugadores muy interesantes y de jerarquía. El equipo en momentos donde tuvo que defender, lo defendió de una manera extraordinaria, tuvimos que cerrar las líneas por ese hombre demás. Creo que fue meritorio el triunfo, independiente de la pérdida del balón"

"En cuanto a los cambios, uno siempre ve las posibilidades de cambio según el trámite del partido, tenemos variantes importantes en nuestra plantilla. Tal vez, el término del partido nos da la razón en lo que decidimos", agregó.

El entrenador azul tuvo palabras para las dos expulsiones que sufrió el equipo en los dos partidos últimos encuentros: "El tema de una expulsión hoy, tanto en lo Nacional e Internacional, hace redoblar el esfuerzo de los jugadores y el desgaste, lo cual que no es menor. Nos pasó el martes y uno vio a los jugadores completos, para cerrar espacios, lógicamente se sufre, si cuando no se tiene el balón. El tema de los cambios se generó por un tema táctico y un desgaste, pensamos en cerrar la banda".

Caputto aseguró que irán a buscar el partido ante Inter de Porto Alegre:"Tenemos que ver el hecho que no esté Walter (Montillo) en la Copa, en modo de estrategia para lograr ganar la llave, vamos a buscarla, porque está abierta".

"Calera es un muy buen equipo. Es muy meritorio el resultado independiente de cómo se dio. Nosotros también tuvimos mucho tiempo con uno menos, donde genera desgaste en los jugadores. Respecto a lo que viene, veremos lo qué vamos hacer, queremos a los jugadores en su totalidad, en su 100%, mañana tendremos a los 20 jugadores que viajan mañana, incluido Osvaldo (González) y después veremos cuál será el once inicial", complementó.

Finalmente, ante la expulsión de Walter Montillo en la Copa Libertadores, Pablo Aránguiz podría ocupar el puesto de la Ardilla en Brasil. En esa línea, Caputto aseguró que el ex Unión Española "Es una opción. Siempre cuando uno saca a un jugador con la jerarquía de Walter, siempre se va a poner en discusión el tema. Pero entendiendo temas personales y lo que se presentó en el partido, creo que fue bueno. Lógicamente, no tener a Walter para una llave tan importante, no es fácil. Pero hay jugadores que tienen oportunidad de estar ese once inicial. Decidiremos cuál será el once inicial".

Universidad de Chile visitará a Inter de Porto Alegre por la revancha de la segunda fase de la Copa Libertadores. El encuentro será el martes 11 de febrero, desde las 19:15 horas.