Leeds de Bielsa sumó su segunda caída consecutiva y se mantuvo en el subliderato de la Championship

Leeds United de Marcelo Bielsa no pasa por un buen momento. Los Blancos perdieron por 2-0 ante Nottingham Forest y se mantuvieron en el segundo lugar de la Championship.

A los 31 minutos, Sammy Ameobi fue el encargado abrir el marcador para el elenco local. A los 90+5', el cuadro del rosarino quedó mal parado en defensiva y los Rojos lo aprovecharon. Joe Lloley encaró e ingresó al área de Kiko Casilla, cuando el arquero se disponía a achicar, le cedió el balón a Tyler Walker y sentenció la segunda derrota consecutiva de Leeds en la Segunda División de Inglaterra.

Con esta derrota, el equipo dirigido por el ex DT de la Roja quedó en el subliderato del torneo con 55 unidades. Además, le dieron la oportunidad a West Bromwich de estirar su ventaja en la cima a cuatro puntos.

En la próxima jornada, Leeds visitará a Brentford en el Estadio Griffin Park. El encuentro será el próximo martes 11 de febrero, desde las 16:45 horas.

#LUFC fall to a 2-0 defeat at the City Ground

— Leeds United (@LUFC) February 8, 2020