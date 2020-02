Garin se mostró sorprendido y descartó quiebre con su coach Andrés Schneiter

Cristian Garin (31º del ranking ATP) consiguió meterse a la final del ATP 250 de Córdoba luego de derrotar al eslovaco Andrej Martin (100º). Sin embargo, mientras el chileno disputaba el partido, el periodista argentino Enrique Cano publicó que el ariqueño cortaría su relación con su entrenador, Andrés Schneiter.

El comunicador trasandino escribió en Twitter que "el chileno Cristian Garin juega su último torneo con el Gringo Schneiter". El mensaje fue replicado por muchos medios al otro lado de la cordillera, por lo que la noticia tomó alta notoriedad.

No obstante, en la conferencia de prensa posterior al partido de semifinales, Garin desmintió la información: "No, no sé quién dijo eso. Llevamos casi dos años compartiendo, hacemos un gran grupo y me sorprende lo que acabas de decir".

De esta forma, el nacional sigue enfocado en lo que será la final del torneo cordobés ante Diego Schwartzman (14º). El duelo está programado para este domingo no antes de las 19:00 horas.