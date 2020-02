Cristian Garin luego de meterse a la final del ATP de Córdoba: "No me esperaba tener resultados tan rápido"

Cristian Garin (31º del ranking ATP) consiguió clasificar a su primera final del año luego de derrotar en tres parciales al eslovaco Andrej Martin (100º). El chileno nuevamente tuvo que venir desde abajo para quedarse con el triunfo por 2-6, 6-2 y 6-2.

En la instancia definitoria se enfrentará con el primer preclasificado del torneo, el argentino Diego Schwarztman (14º). Los sudamericanos se han enfrentado en tres ocasiones, con un registro positivo por 2-1 a favor del trasandino.

Una vez finalizado su partido de semifinales, el Tanque comentó en conferencia que "tuve un comienzo de año difícil, con partidos muy duros y donde no pude ganar. Después de Australia hice una buena preparación. No me esperaba tener resultados tan rápido, pero creo que he ido mejorando día a día".

Sobre el enfrentamiento contra Martin, el ariqueño agregó: "En el primer set estuvo un poquito errático, pero me afirmé en el segundo y en el tercero terminé jugando muy bien, casi lo mismo que ayer. Será mi cuarta final en un año, así que estoy muy contento".

La definición por el título entre Garin y Schwartzman está programada para este domingo en el court principal del Estadio Mario Alberto Kempes. El partido comenzará a partir de las 19:00 horas (Chile).