Mario Salas y la derrota ante Audax Italiano: "Me hago muy responsable de la situación"

Colo Colo no logra levantar cabeza en el Campeonato Nacional. Los albos cayeron por 2-1 ante Audax Italiano y acumularon su segunda derrota consecutiva en el certamen, sin embargo, el técnico del Cacique, Mario Salas, destacó el rendimiento mostrado por el equipo en el segundo tiempo ante los itálicos.

"El primer tiempo no supimos tener una buena lectura del partido, nos vimos sobrepasados por momentos, por la velocidad y profundidad de Audax Italiano, explotó bien algunas falencias que mostramos. El segundo tiempo, nos ordenamos mejor, si se redondea, creo que fue más nuestro segundo tiempo que el primer tiempo de ellos", inició el Comandante el conferencia de prensa.

"Con la urgencia de ir por el resultado, los muchachos se entregaron por completo y lógicamente estuvimos muy cerca de empatarlo, si lo empatábamos, yo creo que lo sacábamos adelante. Van a haber posibilidades para mejorar, van a haber falencias, defectos que tuvimos, me hago muy responsable de la situación, pero el segundo tiempo nos deja optimismo y confianza", agregó.

Salas tuvo palabras para Pablo Mouche, quien se recuperó de la lesión y volvió a jugar. Sobre la inclusión del extremo argentino, el entrenador señaló que "No venía entrenando, si lo poníamos del principio duraba los primeros 45 o 60 minutos. Tuvo su primera semana normal desde hace mucho tiempo, siento que Pablo fue una variante que funcionó, Leo (Valencia) hacia el medio nos da más fútbol y claridad, la subida de nuestros laterales, tener amplitud y llegar por fuera y lo de Marco (Bolados) como segundo delantero nos genera muchas oportunidades de gol".

"Quisimos hacer cosas que no resultaron, pero me deja con optimismo y confianza lo del segundo tiempo, no solo cambia la estrategia, sino la actitud de los jugadores que nos permite tener una predominancia que no tuvimos en el primer tiempo", complementó.

El ex entrenador de la Roja sub 20, analizó el rendimiento de Javier Parraguez, quien fue reemplazado por Nicolás Blandi. Sobre la salida del búfalo, Salas aseguró que fue por "un movimiento táctico. Nos ha dado goles importantes y no me olvido de esas cosas, se ha esforzado y ha tenido su premio. Sigue siendo parte importante del plantel".

"Hay partidos en los que hemos cumplido bien y en otros estamos careciendo de regularidad, en actitud, en juego. Lo de Cobresal fue un buen partido, oscurecido por los goles que nos hacen de balones muy largos y ahora, el primer tiempo no es bueno, pero el segundo tiempo si, te da la sensación que estamos dejando a los equipos sobresalir en los momentos que tenemos que aplastarlos. Tenemos que manifestar el buen juego, a través de goles y no lo estamos haciendo. Somos un equipo de reacción", prosiguió.

Sobre la implementación del VAR, Salas indicó que "los tiempos de análisis por parte de los árbitros son demasiados y la reposición de tiempo no es acorde con lo que se gasta para ver el VAR. Me gusta el tema del VAR y me gusta cómo lo están haciendo los árbitros chilenos, vamos a llegar a tener buen manejo del partido".

El ex entrenador de Sporting Cristal alabó el rendimiento de los itálicos y nuevamente resaltó el complemento realizado por el equipo en el Nacional:"Hoy día, los jugadores de Audax estuvieron a la altura y nos faltó para sobrepasarlos. Entiendo que hay un equipo en frente que hizo cosas muy buenas y lógicamente queremos un equipo distinto, pero en el segundo tiempo hay un equipo más aguerrido, mas convencido y con más actitud, hay que seguir trabajando y perfeccionando un equipo que sea más potente, porque lo vamos a necesitar en los partidos que vienen".

En la próxima fecha, Colo Colo se enfrentará ante Universidad Católica y sobre la ventaja que llevan en la cima del Campeonato Nacional, Salas espera "acortarla la próxima semana, esos 6 pueden ser tres y ya nos mentalizamos. Es una linda posibilidad para acortar puntos, el puntero quedó con 9 y nos enfrentamos con el puntero. Vamos a luchar y CC lo demostró en el ST. Esperamos tener un equipo así el fin de semana. Siento que nuestro mensaje está llegando y tiene que llegar con más fuerza".