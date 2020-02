Nicolás Castillo fue dado de alta tras presentar una trombosis en su pierna derecha: "Hoy tengo un partido aparte, y no lo voy a perder"

Nicolás Castillo recibió una buena noticia, luego de varios episodios negativos. El delantero nacional recibió el alta médica y continuará con su recuperación en su casa, tras presentar una trombosis luego de una operación por la ruptura del tendón del recto femoral en su muslo derecho.

El atacante del América estuvo en terapia intensiva, con tratamiento de anticoagulantes, pero evolucionó y utilizó sus redes sociales para comunicar su mejoría: "Hoy, después de muchos días en hospital me voy agradecido,bendecido, caminando, con vida y mi pierna intacta, gracias a todos los doctores que hicieron posible y estuvieron en el momento preciso para yo estar aquí… hoy tengo un partido aparte, y no lo voy a perder!".

"No sé lo que depare mi futuro, pero lo más valioso es que tengo una familia, amigos, compañeros, dirigentes, cuerpo técnico que no me dejaron solo nunca! GRACIAS a todos por sus preocupaciones, mensajes de ánimo, oraciones y buenas energías! Les deseo lo mismo que me desean pero por mil !", agregó el formado en Universidad Católica.

En un principio, Castillo se ausentaría de las canchas de dos a tres meses por la intervención quirúrgica. Sin embargo, con la trombosis, el tiempo se extenderá y todavía no hay fecha exacta para el retorno del artillero a las canchas.