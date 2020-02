Marcelo Díaz, inmortal en Alemania y Argentina: "Hay goles que hacen que te recuerden eternamente, va a quedar en nuestra vitrina de ídolos"

En noviembre del año pasado, Marcelo Díaz fue inmortalizado en Alemania, específicamente en Hamburgo, con la publicación de un libro. Vistiendo la camiseta del club de esa ciudad, al final de la temporada 2014-15 de la Bundesliga, se despachó un tiro libre de último minuto ante el Karlsruher que salvó a su equipo de descender por primera vez en su historia, por lo que el texto recopiló testimonios de entrenadores, jugadores, periodistas y aficionados sobre cómo vivieron aquel gol.

Algo similar podría ocurrir ahora en Argentina, particularmente en Avellaneda, luego de que Carepato convirtiera el único tanto de la victoria de Racing sobre Independiente en el clásico del barrio, a los 86 minutos en el Cilindro, cuando su cuadro jugaba con dos hombres menos. Dado el mundialmente reconocido folclore futbolístico de los transandinos, seguramente el 9 de febrero del 2020 quedará marcado en las efemérides de la Academia.

“Fue soñado”

La galería de ídolos de la Academia es selecta. En ella está incluido Claudio Úbeda, capitán del equipo en el inolvidable Torneo Apertura del 2001, ése que acabó con 35 años sin consagraciones locales.

El ex defensa vio el clásico en la platea, con su familia, pegado al palco de la dirigencia. “Hacía tiempo que no nos íbamos de la cancha con esa adrenalina y emoción, fue soñado”, expresa.

En cuanto a Díaz, no duda de que ya entra en el prestigioso grupo al que él ya pertenece. “Sí. Chelo ya tiene un título en el club y un cariño muy grande de la gente. Más allá de su capacidad profesional, es una gran persona. Después de esta actuación, va a quedar en nuestra vitrina”, avisa el actual coordinador de entrenadores de la institución.

José Chatruc también formó parte de ese plantel capitaneado por el otrora zaguero. Mediocampista de ese cuadro dirigido por Reinaldo “Mostaza” Merlo, sabe que la acción de Carepato quedará registrada en los libros.

“Hay situaciones que te marcan para quedar en la historia”, advierte el Pepe. “Él tuvo, no la suerte, sino la tranquilidad para no ponerse nervioso y ubicar la pelota en el único lugar donde podía ir. Eso tiene que ver con su calidad, no es casualidad que le haya quedado a él y que haya resuelto de esa manera tan simple”, complementa.

Respecto a si el chileno adquiere la idolatría de los fanáticos albicelestes con lo hecho el domingo, el volante cree que está muy próximo a eso. “Son goles y partidos que te acercan mucho a ser ídolo. Independientemente de si termina siéndolo o no, este gol lo van a recordar siempre y probablemente, por cómo es el hincha de Racing, haya un festejo especial ese día y cada año, en esta fecha, se recordará. A veces no te das cuenta, pero hay circunstancias que hacen que te recuerden eternamente”, cierra.