Marcelo Díaz y su día histórico con Racing: "Es uno de los goles que más he gritado en mi vida"

El mediocampista chileno Marcelo Díaz se transformó nuevamente en una de las máximas sensaciones del fútbol argentino, luego de ser el héroe de Racing en la victoria 1-0 sobre Independiente en el clásico de Avellaneda.

El jugador formado en Universidad de Chile marcó el único tanto del partido cuando el reloj estaba por marcar el final y por ello reconoció haber vivido uno de los momentos más importantes en su carrera como futbolista.

"Es uno de los goles que más he gritado, junto con el que hice alguna vez en Hamburgo. Hacer un gol en esta cancha es lo más hermoso y no me había tocado, el estadio retumbó de una manera impresionante", dijo Díaz a Fox Sports de Argentina.

"Habíamos quedado con dos menos, pero parecía que estábamos con 11, corríamos todo, porque habia que ganar, dejar la vida. A veces importa más el corazón que lo que haces con las piernas", agregó.