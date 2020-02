La crisis del Barcelona podría cumplir el sueño del fútbol mundial de unir a Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo equipo

La crisis del Barcelona, que se inició luego de unas declaraciones de Eric Abidal donde comentó que durante los últimos días de Ernesto Valverde en la dirección técnica catalana "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho", podría sacar a Lionel Messi de su plantilla.

La situación se transformó en polémica luego de que el propio astro argentino le respondiera al ex futbolista: "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones (…) Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque sino se está ensuciando a todos".

Y es en este contexto que Messi ya ha empezado a sonar en otros clubes. Siendo uno de los más llamativos la Juventus, donde podría llegar a hacer dupla con Cristiano Ronaldo. El acuerdo implicaría una carga financiera casi insostenible, pero con un potencial incalculable.

La operación podría concretarse gracias a los movimientos de Ariedo Braida. El ex futbolista italiano fue uno de los grandes directivos deportivos en el siglo pasado (gerente del Milan de Silvio Berlusconi), y desde enero del 2015 formó parte de la Comisión técnica del Barcelona, como responsable del fútbol internacional.

El mismo Braida aseguró que "Creo que es difícil que desaparezca (de los blaugrana), aunque no imposible". Y pese a que afirmó que económicamente los clubes que estarían mejor posicionados para recibirlo serían de la Premier League "Juve e Inter son los únicos equipos que podrían llevarlo a Italia".