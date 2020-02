Abogado de "Lucho Pato" teme por su integridad: "Podrían surgir otro tipo de agresiones"

Luis Patricio Núñez Blanco se encuentra recluido en el penal Santiago 1, donde debe cumplir prisión preventiva durante los 120 días que estableció el tribunal para la investigación, luego de su formalización, en el 12° Juzgado de Garantía, como autor de los delitos de homicidio consumado, dos frustrados y lesiones.

El ex delantero vive días complicados en la cárcel: sufrió un ataque por parte de otro interno, quien con un arma blanca le propinó una puñalada en la pierna, que lo obligó a acudir al hospital del establecimiento, ubicado en la comuna de Santiago. No obstante, esta situación podría terminar con la estadía de Núñez en Santiago 1, porque Gendarmería le solicitó al tribunal su traslado a otro recinto penal por temor a que puedan "surgir otro tipos de agresiones".

El abogado de "Lucho Pato", Juan Hernández, le confiesa a El Gráfico Chile que previo al altercado, el ex jugador de Universidad Católica había sido ingresado al área de salud de Santiago 1, con el objetivo de evitar conflictos con otros reos.

"Por razones de seguridad de Santiago 1, lo habían ingresado al área de salud. Esa área, obviamente, es para personas que tienen alguna inclinación de su salud, que están en alguna camilla, en un lugar con otros internos que también están enfermos", explica el jurista que defiende al ex futbolista de 40 años.

Pese a esto, el mismo Núñez manifestó su deseo de estar en los módulos de la cárcel y no en esa área. Por esta razón, el 10 de febrero, le hizo una petición a Gendarmería para cambiar su dependencia carcelaria y la policía penitenciaria cumplió con el requerimiento del ex atacante cruzado: "Luis no tenía ningún problema con su salud que pudiera justificar esa medida y él deseaba ir a los módulos, porque hay patios y existe otro régimen carcelario. Entonces, él no deseaba permanecer ahí y, al parecer, ésa fue la solicitud que le hizo personalmente a Gendarmería el lunes".

"Los antecedentes que tenía Gendarmería para mantenerlo en el área de salud era que podían agredirlo al interior del penal. Al parecer, con la inteligencia de Gendarmería, se relacionaba con la causa del homicidio", prosigue Hernández.

Todavía no hay una versión oficial del origen de la agresión a "Lucho Pato". Una de las teorías que se manejan es que el motivo del ataque habría sido un encargo. Sin embargo, Hernández asegura que "otra hipótesis es que haya sido una simple pelea con otro interno y éste lo agredió. No se puede descartar ninguna".

Tras el atentado que terminó con una herida en la pierna de Núñez, Gendarmería habría solicitado su traslado a otro establecimiento y el nuevo destino del ex jugador franjeado sería la Cárcel de Alta Seguridad. Sin embargo, aún no está confirmado: "Gendarmería solicitó al tribunal, el lunes, autorización para trasladarlo a la Cárcel de Alta Seguridad. El tribunal accedió a esa petición en atención a la agresión que había recibido y él estaría pronto a ser trasladado. Al menos hasta el día de hoy, todavía no ha llegado la carta de la Cárcel de Alta Seguridad".

Finalmente, Hernández no cree que la vida de Núñez corra peligro, pero "sí su integridad física. Eventualmente, podrían surgir otro tipo de agresiones, según Gendarmería. Ellos están encargados de la custodia y de su seguridad personal, prefieren tenerlo en un recinto distinto".