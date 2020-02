Marcelo Díaz desobedeció orden de Beccacece para anotar su histórico gol: "¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos para arriba!"

Los días pasan, pero las consecuencias de la histórica victoria de Racing sobre Independiente, con gol de Marcelo Díaz cuando la Academia jugaba con dos hombres menos, siguen sucediéndose.

Ahora se conocieron detalles sabrosos sobre la acción misma del tanto de Carepato. Éstos fueron revelados por Leonel Miranda, jugador que dejó pasar la pelota entre sus piernas para que el chileno la mandara a la red.

El futbolista, formado justamente en el Rojo, contó que el volante nacional desobedeció una orden de Sebastián Beccacece, DT de los albicelestes, que finalmente derivó en la anotación. "Seba me pidió que le diga al Chelo que se quede y no suba, que ataquemos Darío (Cvitanich), Walter (Montoya) y yo", arrancó en entrevista con "Cómo te va", para luego complementar: "Me contestó: 'Naaa, yo no me voy a quedar. ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos para arriba!"".

El mediocampista siguió con su relato sobre la conversión. "En la jugada del gol, nunca me di cuenta de que el que venía atrás mío era Marcelo Díaz. Fue una milésima de segundo. Sólo vi una camiseta blanca y la dejé pasar", indicó.

"No se escuchaba nada. Le pregunté al Chelo si me había gritado y me dijo 'amigo, llegué ahí y no me daba ni para gritar"", cerró el argentino. Los ecos de una jornada imborrable continúan escuchándose.