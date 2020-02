Nicolás Blandi no se preocupa por el momento de Colo Colo: "No todo está mal por perder dos partidos"

La derrota 2-1 ante Audax Italiano caló hondo en Colo Colo, ya que fue la segunda derrota consecutiva de los albos por el Campeonato Nacional y justo antes del clásico ante Universidad Católica, que ya se escapó seis puntos en la tabla.

Pero eso no preocupa a Nicolás Blandi, quien viene de convertir ante los itálicos y que señaló en conferencia de prensa que "no todo está mal por peder dos partidos. Si haces un análisis frío, hace menos de un mes ganamos una copa. No por perder dos partidos somos los peores del mundo". Además, el ariete no siente que el plantel esté presionado por ganar, porque "las presiones están instaladas siempre, por estar en un equipo grande y querer ganar cada partido que se juega. Lo peor que podemos hacer es ponernos a pensar en la presión".

Por lo mismo, el delantero argentino aseguró que llegan "motivados al duelo con la UC y con ganas de revertir esta mala imagen por los malos resultados. Tenemos que corregir errores porque el clásico del fin de semana es de máxima exigencia" y agregó que "nos vamos a ver las caras nuevamente y mientras más veces juegas, más se analiza al rival. El que pueda engañar al contrario y hacer su mejor juego será el que gane".

Sobre las virtudes de los Cruzados, el transandino destacó que "una de las mayores ventajas que tiene Católica es que vienen trabajando juntos hace mucho tiempo. Es una ventaja enorme, tienen una forma de juego definida y la vienen sosteniendo hace tiempo", a diferencia del elenco comandado por Mario Salas, que está en formación.

Y no solo eso, ya que en el último tiempo ha trascendido que el plantel está distanciado del técnico, pero la carta del gol del Cacique señaló que "como en cualquier trabajo las cosas que suceden dentro, se deben resolver dentro. Todos queremos lo mejor para Colo Colo, el clima está bien y debemos enfocarnos en lo deportivo", mientras que en su caso personal reconoció que ha tenido "muchos entrenadores a lo largo de mi carrera y cada uno tiene su forma de ser. Es cuestión nuestra (de jugadores) ir adaptándonos y entendiendo lo que el técnico pide".

Finalmente, Blandi habló de las lesiones que afectan a los albos, principalmente la de Julio Barroso, que los dejó solo con un central especialista en condiciones para jugar. "Julio es un jugador muy importante, ha ganado muchas cosas y se define por si solo. Lo de Matías Zaldivia en esa misma posición es una baja importante, pero creo que también hay compañeros que lo pueden hacer de gran forma".

El delantero sería desde la partida, al igual que su compañero y amigo Pablo Mouche, luego que ambos superaran, precisamente, problemas físicos que los mantuvieron al margen en el inicio del torneo.