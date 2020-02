Ariel Holan no se desvive con el clásico entre Colo Colo y la UC: "No deja de ser un partido de fútbol"

Este domingo Universidad Católica se enfrentará a Colo Colo en una nueva versión del clásico, donde además de seguir acortando distancia en el registro histórico entre ambos, también puede estirarla en la tabla de posiciones.

Sin embargo, para Ariel Holan el encuentro "no deja de ser un partido de fútbol" y no quiere sumar presión extra. "Yo creo que nosotros debemos enfocarnos en los desafíos del partido y no pensar en el resultado. Si nos enfocamos en eso y encontramos soluciones, vamos a obtener un buen resultado. Por ahí pasa el examen del domingo y ahí veremos en qué áreas debemos mejorar o no. Es un clásico, pero no deja de ser un partido de fútbol", dijo en conferencia de prensa.

Es que para el entrenador transandino los clásicos "son partidos importantísimos, pero no es necesario recalcarlo tanto. El contexto de partido importante se lo dan todos los componentes del fútbol: los simpatizantes, la prensa, directivos, familiares. Todos saben que es un partido distinto".

Para el estratega la principal misión es que el equipo siga mejorando y adaptándose a su idea, la cual comenzó a implementar precisamente ante los "Albos", cuando quedó eliminado de Copa Chile. Eso sí, para el ex entrenador de Independiente "no hay espina clavada, porque partidos son partidos. Fue el primero oficial de mi ciclo, con pocas semanas de entrenamiento, nos sirvió mucho para reforzar lo que hicimos bien y crecer en lo que no hicimos bien".

Por otra parte, Holan se sumó a las críticas del VAR, principalmente en cómo se aplica. Al igual que Benjamín Kuscevic, el técnico de la UC señaló que "la tecnología es importante, pero lo que me preocupa es que se creó para evitar injusticias y en la implementación lo que me preocupa es que hay algunas jugadas en que el árbitro principal va a ver las jugadas y en otras no. Yo creo que siempre debe ir a ver la pantalla, porque si no, quien dirige es el VAR".

Finalmente, el entrenador de los "Cruzados" habló sobre la ausencia de hinchas de Católica en el Estadio Monumental, y no se complicó en decir que "acá está la Intendencia que tiene facultades, igual que Estadio Seguro. Si dispusieron que sea sin público visitante, por algo será. Igualmente, considero que debe ser equitativo para ambas partes y no tengo dudas que en la vuelta será también sin público visitante".