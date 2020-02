Chocó con Zidane y se pasó pa' la punta: "Le dije que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo"

Zinedine Zidane es una de las personas más conocidas en Madrid. Dirige al poderoso Real, por lo que cualquier cosa que haga en público no pasa inadvertida.

Menos si protagoniza un choque por alcance. Eso fue lo que ocurrió en Valdebebas el sábado pasado, cuando, en una rotonda, impactó por detrás a un Audi A4, cuando iba en camino hacia la Ciudad Deportiva merengue.

Su dueño, Ignacio Fernández, relató lo que pasó a continuación. "Nada más verlo le reconocí y le dije 'me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero ésta tampoco está mal"", contó en conversación con La Voz de Galicia.

"Cuando vi que era Zidane me quedé tranquilo, al menos ya sabía que tenía seguro y tenía todo pagado", prosiguió, ahora en diálogo con El Partidazo de COPE y Radio Marca, siempre en tono de broma. "Le di mi teléfono, pero él no el suyo, como me imaginaba", continuó.

Por último, le pidió al francés sacarse una foto, para que le creyeran lo que había pasado, sin antes hacerle una humorística solicitud a Zizou. "Le dije que podíamos tomarnos una selfie, porque de lo contrario la gente no me creería que me di un golpe con Zidane. Y él muy amablemente dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto. También le dije entre bromas que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo", cerró.