Colo Colo no iría por un defensa central y da por cerrado el plantel para el 2020

La lesión de Julio Barroso encendió las alarmas en Colo Colo. Es que una de las grandes preocupaciones de los "Albos" para la temporada 2020 era si les alcanzaría con tres defensas centrales, considerando que Matías Zaldivia aún no se recupera de la rotura de ligamento que sufrió el año pasado, pero todo indica que el plantel está cerrado.

Pese que durante enero trataron de reforzarse con el joven Nicolás Díaz y Mario Salas pidió públicamente un zaguero extra tras la fallida negociación, desde Macul aseguran que no sumarán otro jugador antes del cierre del libro de pases este jueves.

Una apuesta no menor, considerando que por lo menos durante tres semanas, Juan Manuel Insaurralde será el único especialista en el centro de la última línea y tendrá que ser acompañado por Felipe Campos, quien habitualmente es lateral. De hecho, en el clásico ante Universidad Católica ésa será la dupla y, en el caso de que uno no pueda continuar, el Comandante ha entrenado con César Fuentes como defensor.

El "Cacique" había estado buscando "opciones de mercado", es decir, jugadores que no usen cupos de extranjeros y que no signifiquen un gran gasto en la plantilla. En ese escenario, Omar Merlo cumplía con las características, pero al ex Huachipato todavía le resta un año de contrato con Sporting Cristal.

De esta forma, en Pedrero confían en que tanto Barroso como Zaldivia ya puedan estar entrenando con normalidad en la primera semana de marzo, para que así Salas los pueda utilizar en el debut de la Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann, el próximo 4 de marzo.