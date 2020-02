"Lucho Pato" prefiere evitarse más problemas y declina denunciar a su agresor en Santiago 1

Luis Núñez fue noticia nuevamente durante el lunes recién pasado. "Lucho Pato", quien se encuentra en prisión preventiva mientras se investiga su participación en el homicidio de Juan Abraham Pinto Vásquez, fue apuñalado en uno de sus muslos en el penal Santiago 1.

Núñez constató lesiones en la sala de Choque del penal, donde se apuntó que el motivo de la atención tenía que ver con una "herida cortante en el muslo derecho". Ahí, según se conoció posteriormente, el ex futbolista rechazó la suturación.

La situación es confusa. El Gráfico Chile tuvo acceso a la declaración del ex Universidad Católica y del gendarme que lo derivó al área de salud. Ahí, se reconoce que no se logró identificar al agresor y que la víctima no presentará denuncias. Además, se indica que se autorizó su traslado a la Unidad Especial de Alta Seguridad (UAES).

"¿Estuvo usted involucrado en algún tipo de riña?"

En la toma de declaraciones, "Lucho Pato" aseguró que sólo se encontraba ingresando al casino del penal. "Entre un grupo de internos siento que me agreden con un arma blanca no logrando identificar a los responsables", complementa en el relato.

En el mismo momento se acercó al gendarme segundo Carlos Castillo Silva: "Se apersona hasta la reja de acceso del módulo mencionado (02) porque habría sido agredido con un arma corto punzante, no logrando identificar a los responsables". El encargado de seguridad confirma lo declarado por Núñez sobre su atacante. No supo quién fue.

"¿Usted, desea realizar algún tipo de denuncia?"

El ex futbolista aclaró en sus declaraciones que no presentaría una denuncia en el caso de que se reconociera al agresor. "No deseo presentar cargos, todo esto en pleno conocimiento que esta causa puede ser archivada si así lo estima la autoridad competente", dice el texto.

"Lucho Pato" prefirió evitarse más problemas. Él y Gendarmería solicitaron su traslado a la Cárcel de Alta Seguridad, el cual fue autorizado por la jueza Carolina Gajardo Benítez, del 12º Juzgado de Garantía.

Cabe destacar que el cambio de módulo, en el cual fue atacado, fue por expresa solicitud del mismo Núñez. Él había dicho, en un documento escrito de puño y letra, que "no corre peligro mi integridad física y tengo quien me acoja".

La instrucción de Gendarmería al momento de aprobarse la solicitud de cambio de módulo fue clara "sobre las medidas de seguridad adoptadas en los diferentes desplazamientos de este imputado con la finalidad que sea segregado del resto de los reclusos, a fin de salvaguardar su integridad física".