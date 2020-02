Salas y su presente en Colo Colo: "No me siento cuestionado, nuestro proceso ha andado a las mil maravillas"

El complejo momento deportivo que vive Colo Colo en el Campeonato Nacional 2020, dio pie a los cuestionamientos sobre la continuidad del técnico Mario Salas en la banca del Cacique. Las últimas derrotas contra Cobresal y Audax Italiano, eso sí, no hicieron que el Comandante dudara del trabajo que está haciendo en el Estadio Monumental y que sólo evaluaría dar un paso al costado, si considerara que su equipo juega mal.

"Desde que empezó el año logramos un título, que era nuestro objetivo, y en el Campeonato Nacional hemos jugado bastante bien. No me siento para nada cuestionado. Yo soy parte de un proyecto y de un proceso que ha andado a las mil maravillas. Yo no creo que los proyectos tambaleen por el partido que viene. Yo me veo terminando mi contrato en Colo Colo", dijo Salas en conferencia de prensa.

"Los proyectos y procesos no pueden depender de si se gana o no se gana. Si estoy haciendo las cosas mal y estoy teniendo malos resultados, lógicamente habrá que evaluar pero hasta el momento se han cumplido todos los objetivos", agregó.

Por otra parte, el entrenador de los albos anticipó lo que será una nueva edición del clásico contra Universidad Católica, al cual elogió, pero también advirtió que estarán junto a su gente y en Macul.

"Universidad Católica es el equipo más potente en este momento del torneo. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, pero en nuestra cancha y con nuestra gente. Más que tener las herramientas a Católica o someterlo, creo que será un partido parejo tal como ha sido desde que estoy en Colo-Colo", cerró.

El duelo entre albos y cruzados se realizará este domingo 16 de febrero (18:00 horas) en el Estadio Monumental y en un partido válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2020.