El RB16 de Red Bull vio la luz de manera oficial con miras a la temporada 2020 de la Fórmula 1

Red Bull presentó de manera oficial su nuevo monoplaza para la temporada 2020 de la Fórmula 1. El modelo llamado RB16 vio la luz tras un filming day realizado en el circuito de Silverstone, y que tuvo como protagonista al joven piloto Max Verstappen.

La escudería de la bebida energética sorprendió con su diseño, el que mantuvo la decoración mate de los últimos años. De hecho, el equipo comentó: "Las decoraciones están hechas para durar". Sin embargo, como novedad, el automóvil fue presentado sin camuflaje, algo que había sido tendencia en años anteriores.

El holandés compartirá garaje nuevamente con Alex Albon. Ambos tendrán un paquete mejorado, en el que Honda ha subido su apuesta prometiendo más rendimiento y fiabilidad para garantizar victorias y luchar contra Mercedes para impedir otro título de Lewis Hamilton.

Finalmente, consignar que Red Bull afronta su última temporada de Fórmula 1 con Aston Martin como patrocinador principal. Esto porque la marca británica pasará a lucir en el chasis de Racing Point desde 2021.

Rolling with the race spec 👌 Silverstone's shining on the RB16 😆 #ChargeOn pic.twitter.com/5vTo8pZT0c

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020