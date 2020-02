La nueva joya venezolana de Santiago Wanderers no se achica: "Soteldo es Soteldo y yo soy Esli García, y vengo a hacer mi nombre"

Todavía no llegaba el pase desde el Deportivo Táchira, por eso el venezolano Esli García no había podido debutar en Santiago Wanderers. En el club “Caturro” no querían que hablara con la prensa hasta que no estuviera habilitado para jugar, pero ya lo está y podría hacer su estreno este sábado ante Universidad de Chile.

En la “U” jugó un compatriota suyo, Yeferson Soteldo, con quien ha sido comparado el flamante refuerzo wanderino. El volante ofensivo de 19 años también destaca por su habilidad en el mano a mano y por su pequeña estatura (1,65), y, además, proviene del estado de Portuguesa, mismo lugar donde nació el hoy hombre del Santos de Brasil.

El mejor jugador del pasado Torneo Clausura venezolano da su primera entrevista a un medio nacional. De pocas palabras, pero precisas, avisa que quiere hacerse su propio nombre.

¿Cómo te describes?

Me caracteriza que soy rápido, ágil y que nunca doy una pelota por pedida.

A los jugadores venezolanos les ha ido bien en Chile últimamente…

Sí, por acá han pasado muchos jugadores venezolanos y les ha ido muy bien, y eso es lo que nos ha abierto la puerta a los que venimos llegando.

¿Has escuchado algo sobre alguno en específico?

Sobre Soteldo.

Te han comparado con él…

Sí, le fue muy bien acá en Chile, pero Yeferson es Yeferson y yo soy Esli García, y vengo a hacer mi nombre, a trabajar para dar lo mejor de mí.

¿Supiste que te bautizaron como el “Nuevo Soteldo”?

Sí, pero, como te digo, vengo a hacer mi nombre, quiero que me conozcan como Esli García.

Más allá de eso, ¿lo tienes como referente a seguir?

No, tengo jugadores que siempre me ha gustado cómo juegan, del fútbol europeo.

¿Como quiénes?

Como Lorenzo Insigne e Isco Alarcón.

¿Con qué expectativas vienes a Chile?

Vengo con las ganas de superarme cada día y que las cosas me salgan de la mejor manera, y poder ayudar al equipo con mi juego, para que pueda estar peleando en los puestos de arriba.

¿Para ti Chile es un trampolín, como lo ha sido para Rómulo Otero o Soteldo, por ejemplo?

Sí, claro, uno como jugador siempre va a querer superarse e ir en busca de su sueño.

¿Y tu sueño sería?

En Sudamérica, Boca, y en Europa, la Roma.

Sería bonito debutar este fin de semana contra la “U”…

Sí, con el favor de Dios, ya estoy adaptándome de buena manera y me gustaría estar en ese partido, para dar lo mejor de mí.