La "Roja" cestera comienza su camino a la Americup 2021

La selección chilena de básquetbol masculina inicia, la tarde de este viernes, sus trabajos en la cancha del Centro de Entrenamiento Olímpico. La “Roja” cestera, que adiestra Cristián Santander, se reunió el jueves en Santiago, para someterse a algunas evaluaciones con los ocho nominados que compiten en nuestro país y comenzar, así, el proceso para el primer partido de la clasificatoria para la Americup del próximo año, contra Colombia en Valdivia, el jueves 20. Ese domingo, en Tunja, los cafetaleros recibirán a los nacionales.

El DT argentino cuenta desde ya con Sebastián Silva (Universidad Católica), Diego Silva y Carlos Lauler (Universidad de Concepción), Gerardo Isla (Valdivia), Franco Morales (Las Ánimas de Valdivia), Sebastián Suárez (Ancud), Juan Fontena (Castro) e Ignacio Carrión (Los Leones de Quilpué). Según cuenta Santander, “entre el domingo y lunes se unen a la convocatoria los cuatro jugadores que vienen desde el extranjero”: Sebastián Herrera (Crailsheim Merlins, Alemania), Marcelo Pérez (Barry University, EE.UU.), Ignacio Arroyo (Movistar Estudiantes, España) y Kevin Rubio (Quimsa, Argentina).

“Nuestra planificación indica que el mismo lunes nos trasladamos a Valdivia, para empezar los entrenamientos en cancha el martes en el mismo Coliseo (Antonio Azurmendi), donde jugaremos”, agrega el también técnico de Castro en la Liga Nacional y exseleccionador nacional femenino.

Pese a la escasez de tiempo con todo el grupo, Santander está preparado para el desafío. “Son pocos días de trabajo, pero cuando tuve esta propuesta sabía que este sistema de FIBA -que tiene un par de años- no da el tiempo que se necesitaría para preparar a una selección. Pero eso es parejo para todos, así que no podemos ponerlo como excusa, y debemos abocarnos a trabajar lo mejor posible en ese escaso tiempo”, asegura el entrenador.

Respecto de lo que debe esperarse de Colombia para estos dos juegos, el cuerpo técnico que encabeza Santander ha desarrollado la labor de estudio que le permita anticipar lo que plantearán los colombianos. “Estamos a la espera de la confirmación de la plantilla. Todo se basa en las tendencias individuales, ya que Guillermo Moreno, el seleccionador, es un entrenador que lleva ya un tiempo importante con ellos. Pensamos que la matriz de juego será la misma, y estaremos atentos a eventuales cambios que puedan realizar en sus sistemas de juego respecto de sus últimas participaciones internacionales. Pero depende de la plantilla colombiana, porque queremos tener confirmaciones oficiales para delinear cómo vamos a jugar”, recalca, agregando que tienen más o menos claro que la visita contaría con sus principales figuras. Asimismo, para el partido en Tunja, “seguramente habrá algunos ajustes, ver qué se puede corregir. Sin embargo, el (viernes) 21 viajamos todo el día de Valdivia a Santiago y luego a Colombia, y el 22 es el día de entrenamiento. Pienso que ambos equipos no tendrán tiempo suficiente para hacer muchos ajustes, pero eso lo evaluaremos después del partido de local”.

Con esos ajustados tiempos, el adiestrador nacional prefirió nominar directamente a los 12 que estarán a disposición para ambos duelos, una medida que puede ser considerada como arriesgada, considerando la cercanía de ambos partidos y la dureza de esta clase de duelos internacionales.

“La idea de que sean 12 jugadores es no tener a un jugador esperando, que tal vez no sea incluido entre los que compiten. Si llega a pasar algo con alguno (en el partido de ida de esta fase de grupos), sumaremos uno más para el segundo juego. No hay tiempo para estar preseleccionando y luego elegir a los 12. Pensamos que era lo mejor de este modo”, concluye Santander, quien cuenta con su experimentado compatriota Fernando Duró como asistente, completando su cuerpo técnico con Marcelo Venegas y su staff en la parte física, además de Alexi Ponce en lo sicológico, Marco Cornez en la kinésica y Ricardo Sandoval en los videos.

Chile es parte del grupo A, que componen, además, Argentina y Venezuela. De los cuatro equipos, tres pasan a la siguiente ronda, con lo que los duelos contra los colombianos son clave para las aspiraciones del quinteto nacional.