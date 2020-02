Conmoción en el boxeo chileno: "Crespita" Rodríguez fue diagnosticada con un tumor cervical y organiza evento para costear la operación

Pésimas noticias para el boxeo chileno. Carolina “Crespita” Rodríguez informó a través de sus redes sociales que le diagnosticaron un tumor cervical, por lo que deberá someterse a una operación a la brevedad para extirpar el absceso.

"Hola mi gente, esta vez no con muy buenas noticias, ya que me detectaron un tumor cervical que tienen que extraer lo antes posible. La extracción será en Clínica Meds, que ya hace años me brinda su apoyo y esta vez tampoco se quedará atrás, pero no pueden costear la totalidad de la operación (implantes, insumos)", escribió Rodríguez a través de su cuenta de Instagram.

El precio de la operación es muy alto, por ende, obliga a la pugilista de 36 años a organizar un evento benéfico para recaudar fondos: "Estamos organizando una “Gran Peña Show”, a la cual dejo a todos invitados donde espero nuevamente contar con su apoyo y asistencia, ésta será el día Sábado 29 de Febrero a contar de las 12 del día en el Colegio Liahona de la Florida, que está ubicado en Santa Amalia 285 (paradero 20 de Vicuña Mackenna), es un evento familiar".

Marcelo Ríos ofreció su ayuda

La triste noticia que afecta a la “Crespita”, también le llegó al ex tenista chileno Marcelo Ríos, quien ofreció su ayuda económica para solventar la operación a través de sus redes sociales:"Hoy supe que tienes una muy difícil pelea que tienes que ganar y me gustaría saber de que forma te puedo ayudar, ya que leí que una tal Pamela Díaz te iba a ayudar que lo encuentro súper bien pero en que te puede ayudar ese tipo de personas cuando se trata de un tumor, bueno cualquier cosa háblame por interno, te deseo lo mejor".