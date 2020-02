Hernán Caputto y el triunfo de la "U" sobre Wanderers: "Tenemos buena cantidad de puntos, pero queremos más"

Universidad de Chile obtuvo un gran triunfo ante Santiago Wanderers en Valparaíso. Los azules se impusieron por 2-1 pese a estar gran parte del partido en inferioridad numérica, por esta razón, el técnico de los "Azules", Hernán Caputto, analizó las expulsiones que sufrió el equipo en los últimos encuentros.

"Creo que a cualquier entrenador le preocupan errores individuales, pero el colectivo está por arriba de las individualidades. Fuimos por el partido desde un inicio, tuvimos situaciones con desventaja numérica siempre y me quedo con esas cosas. Siempre hay errores dentro del partido, lamento el tema de las expulsiones, no quiero que se genere que somos agresivos o malintencionados, todo lo contrario es un equipo que se entrega por entero, se juntaron tres expulsiones dos en el campeonato y una en la Copa, por eso lo digo", inició el DT en conferencia de prensa.

"El tema de las expulsiones y lesiones es muy importante, muchas veces la seguidilla de partidos y el sobreesfuerzo genera algún tipo de lesión, y se evaluará en la semana la lesión de Jean (Beausejour). Evaluaremos bien todos los acontecimientos que sucedieron en este partido, que fueron muchos. Lo ganamos en un campo muy difícil y eso es muy bueno", complementó Caputto.

El ex portero aseguró que las tarjetas rojas que han recibido en los últimos partidos, no se producen de la mala intención de los jugadores "laicos": "Quiero aclarar el tema respeto muchísimo a los árbitros y el VAR, pero quiero aclarar que, independiente que nuestro equipo no da pelota por perdida, siempre lo hace con buena intención".

El adiestrador considera que los estudiantiles van por buen camino, pero que deben trabajar para mejorar los errores: "Creo que vamos creciendo, principalmente en la convicción. Es la que te reafirma y te da el triunfo, muchas veces tapa los errores. Estamos recién comenzando, tenemos buena cantidad de puntos, pero queremos más. Pero hay que ir con humildad y tranquilidad. Vamos por buen paso, pero queremos seguir".

El técnico de 45 años quiere disfrutar la victoria lograda en Valparaíso y después pensar en cómo suplirá las bajas para el próximo partido ante Coquimbo Unido: "Me falta tiempo para reflexionar, estoy disfrutando el triunfo. Va a haber un tiempo de descanso para los jugadores, porque veníamos de 16 días sin días libres. Evaluaremos el primer día de la semana cómo están los jugadores por las lesiones y las expulsiones".

"Nunca nos salimos del libreto. Admiro a los jugadores en todo sentido, y muchas veces la preparación te da la victoria. Creo en los jugadores, creo en la convicción. Ellos creen. La jerarquía se gana con el tiempo y los partidos. Tenemos un plantel amplio, estoy conforme con el plantel. Hoy vamos a tener que rotar y todos están a la altura", concluyó.

En la próxima fecha, Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido. El encuentro será el domingo 23 de febrero, desde las 17:30 horas.