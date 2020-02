Liverpool derrotó al Norwich City y se acerca cada vez más al título en la Premier League

Liverpool sigue imparable en la Premier League. Los “Reds” vencieron al Norwich City por la cuenta mínima y estiraron la racha a 43 partidos sin conocer la derrota, dando un importante paso que los acerca al título.

Pese a que no hicieron un gran partido, los dirigidos por Jurgen Klopp lograron hacer la diferencia sobre el final del partido. A quince minutos del término, Jordan Henderson envió un pelotazo largo y Sadio Mané, quien venía regresando de una lesión, controló con mucha calidad y definió en el área para sentenciar la victoria.

Con esta victoria, Liverpool continúa en lo más alto de la Premier League con 76 unidades, 25 más que el escolta Manchester City. En su próximo desafío, Los “Reds” visitarán al Atlético de Madrid en la ida por los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro será el 18 de febrero, a partir de las 17:00 horas.

Por otro lado, Norwich City quedó en la última posición con 18 unidades. En la próxima fecha, visitarán a Wolves.

Undefeated in 43 @premierleague games.

WE KEEP GOING! 💪 pic.twitter.com/9iNzbHrkL1

— Liverpool FC (@LFC) February 15, 2020