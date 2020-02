Alexis entró cerca del pitazo final y no pudo evitar la derrota del Inter que le entrega la punta a la Juventus

A primera hora, la Juventus había vencido como anfitrión al Brescia por 2-0, por lo que le dejaba tarea al Inter de Milán en su complicada visita a la Lazio. Y con Alexis Sánchez entrando para los últimos tres minutos, los "Lombardos" perdieron por 2-1 y le cedieron la cima de la Serie A a la "Vecchia Signora", que ahora tiene tres puntos más (57 contra 54).

El primer lapso no tuvo mayor brillo. Salvo un palo en el arranque para el ex equipo de Marcelo Salas, los arqueros no vivieron grandes apuros.

Sin embargo, cuando la fracción inicial se acababa, el otrora cuadro de Iván Zamorano logró abrir la cuenta. A los 44', un remate de Antonio Candreva fue rechazado con los puños por el arquero local, pero el rebote le quedó a Ashley Young, quien puso el 1-0.

El complemento empezó mal para los interistas. A los 50', el árbitro cobró un penal para los romanos y Ciro Immobile lo transformó en gol.

Y se puso peor para los milanistas, ya que a los 69', Sergej Milinkovic-Savic puso el 2-1 para los celestes. Cuesta arriba para los forasteros.

Ni siquiera entonces Antonio Conte mandó a la cancha al chileno. Sí entraron, en cambio, Christian Eriksen y Victor Moses.

Recién a los 87', el DT se decidió por hacer ingresar al tocopillano. Sacó a Diego Godín para irse con todo al ataque.