Esteban Paredes lamentó los incidentes en el Monumental: "Inaceptable que nuestra gente agreda a los jugadores"

Colo Colo y Universidad Católica no pudieron terminar el Clásico Moderno disputado en el Estadio Monumental. Incidentes obligaron a suspender el encuentro, debido a que hinchas lanzaron proyectiles a la cancha. Desde la tribuna, Esteban Paredes lamentó lo sucedido.

El capitán de los "Albos" no ha sido parte de las citaciones por una lesión, por lo que pudo ver desde las graderías las manifestaciones. Al respecto, el jugador comentó: "Lamentable que nuestra gente agreda a los jugadores. Es inaceptable que perjudique a un compañero de nosotros".

En la misma línea, agregó que "no sé qué irá a pasar, si va a haber sanciones o no, porque no lo decidimos nosotros". Además, apuntó que deberían haber estado más preparados: "Esto se veía venir. Hay gente que tiene que preocuparse de la seguridad en los estadios".

Sobre la agresión que sufrió Nicolás Blandi, Paredes declaró que: "Cuando lo vea voy a ver cómo está, pero insisto en que es lamentable".

Finalmente, instó a los fanáticos a evitar la violencia: "Espero que los hinchas se porten bien. Vengan a disfrutar el fútbol, a cantar, pero nos encontramos con situaciones como estas y nos afecta".