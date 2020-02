Reinaldo Rueda se preocupa por el recambio en la Roja: "La generación de los chilenos que tienen 27 años se está perdiendo"

A poco más de un mes del inicio de las clasificatorias el Mundial de Catar 2022, el entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda, analizó su proceso al mando del combinado nacional, la continuidad de los jugadores en el fútbol extranjero y tuvo palabras para el tan ansiado recambio en la Selección.

"El Chile que uno quiere todavía no lo hemos logrado, pero estamos trabajando en eso con la convicción de que vamos por el camino correcto. Ojalá que todos nuestros muchachos conserven buena salud. Y que tengan vigencia", inició el colombiano en diálogo con Las Últimas Noticias.

Rueda no ocultó su preocupación por el rodaje de los seleccionados en Europa e hizo una comparación con Uruguay, rival con el que debutará Chile en el proceso clasificatorio a Catar 2022:"En este momento hay tres jugadores vigentes chilenos en Europa. Isla en Turquía, Maripán en Mónaco, Pulgar en Fiorentina. Medel está lesionado. Aránguiz es el de mayor volumen de juego en Europa, pero recién está saliendo de una lesión. Vidal entra, sale. Es un porcentaje muy bajo, por ejemplo, si nos comparamos con Uruguay; Torreira titular en el Arsenal, Vecino es titular en el Inter, Valverde titular en Real Madrid. El mediocampo de Uruguay es titular cada 72 horas en las ligas importantes de Europa. Nuestro trabajo es clasificar al Mundial de Catar”.

"La Selección tiene su ADN propio y eso no se lo puede uno cambiar. Chile se identifica con ese juego intenso, colectivo, que es lo que uno debe cuidar y trabajar. Y más con jugadores maduros que ya entienden y han vivido muchos procesos", agregó.

Sin embargo, la máxima inquietud del ex DT de Flamengo de cara al inicio de las eliminatorias es la poca continuidad que tienen los jugadores más jóvenes:"A los jóvenes les cuesta, aparte de sus condiciones, tener vigencia en sus clubes: Valdés no es titular en Santos Laguna. Sagal también se cayó. A Ángelo Araos lo vendimos hace uno, dos años, y tampoco juega. Víctor Dávila ahora está jugando. (…) Hoy está la generación de los 31 años, bien, tratando de mantenerse. Si hacemos ciclos de cuatro años, ¿dónde están los jugadores de 27 años? Los del Mundial de Turquía (2013)"

"La generación de los chilenos que tienen 27 años se está perdiendo. Individualmente no es el problema, así es la vida, pero me duele mucho como entrenador y trabajamos para rescatar a los que más podamos", complementó

Finalmente, Rueda emplazó a los clubes del fútbol chileno por los pocos minutos que registran los juveniles:"¿Y qué pasa con los clubes, qué va a pasar con esta generación que llevó Cristián Leiva ahora al Mundial de Brasil Sub 17? Si los representantes les llenan la cabeza , si estos muchachos no asimilan haber ido a un Mundial, y si los clubes no los ponen a jugar, estamos mal. (…)Si a cada equipo llegan cuatro extranjeros, son 72 plazas en la que jugadores jóvenes no tienen espacio para jugar. Y son las principales plazas. Es preocupante”.

La Roja iniciará su proceso clasificatorio para Catar 2022 ante Uruguay. El encuentro entre la Roja y la Celeste, está programado para el 26 de marzo en Montevideo.