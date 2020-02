El espectacular choque que marcó las 500 Millas de Daytona

Las 500 Millas de Daytona dejaron como gran postal de su edición 2020 el duro choque que el piloto Ryan Newman protagonizó y que, por la severidad del accidente, lo dejó con lesiones de consideración pero sin riesgo vital.

Fue en la última vuelta de la tradicional prueba del Nascar estadounidense, cuando Newman, que peleaba en la punta, tomó el liderato de la carrera. A una curva de la meta, perdió el control de su Ford Mustang y chocó contra la barrera de contención de la pista. Dio una vuelta de campana y luego impactó el Mustang de Corey LaJoie, que venía más atrás.

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.

We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 18, 2020