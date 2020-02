Gamadiel García saca la voz tras el "caso Blandi": "Hay riesgo vital para quienes están en la cancha"

El Sindicato de Futbolistas Profesionales está preocupado. La gremial hace eco a las palabras que varios jugadores de Colo Colo expresaron tras la suspensión del partido entre albos y Universidad Católica. En resumen, la postura es que sin seguridad para los protagonistas del espectáculo, no se puede seguir desarrollando el torneo.

Gamadiel García, presidente de los jugadores, es claro: “todos creemos que hay riesgo vital para quienes están en la cancha… Por eso se suspende el partido entre Colo Colo y Universidad Católica. Por eso, antes, se suspende el compromiso en Coquimbo…”. Y, por eso, el dirigente trabaja para que la competencia pueda continuar, garantizando la integridad de quienes están involucrados en el torneo, en las tribunas o sobre el césped.

Luego de una extensa reunión en la tarde de ayer, donde el Sifup se juntó con la Mesa de Programación, cita en la que los representantes de Colo Colo se hicieron presentes para exponer el plan de resguardo que habían implementado en el malogrado clásico, la postura de García es que se establezcan protocolos claros, con los estándares exigidos por la Conmebol para sus partidos. Sin embargo, sabe que nada de lo conversado hasta ahora tendrá una correlación con la realidad si los presidentes de los clubes no se comprometen, de una vez y por todas, para cumplir con aquel patrón.

Después de la reunión con la Mesa de Programación, ¿se pueda avanzar? Sin el acuerdo del Consejo de Presidentes todo esfuerzo puede ser inútil…

Siento eso: quienes deben dar el visto bueno a los puntos que hemos trabajado son los presidentes de las instituciones. Podemos hacer un dibujo hermoso de lo que queremos para el futuro del futbol chileno, pero quien aprueba todas estas medidas es el Consejo de Presidentes. Por eso, cualquier cosa que generemos y creamos que esté bien, debe tener la aprobación de ellos. Entonces es fundamental que esta misma mesa se pueda reunir con los presidentes y tomen decisiones en conjunto.

¿Eran evitables los incidentes del Monumental?

Lo primero es que, como se lo comenté a Estadio Seguro, estamos viviendo una etapa del país en la que si, para una clásico normal requerías 500 efectivos, hoy -lamentablemente- hay que tener mil efectivos disponibles. Si quieres resguardar bien el recinto, si quieres tener cubierto el perímetro del estadio, tienes que tener un contingente necesario para un evento que no es normal. Si te confías en que antes alcanzaban 500 funcionarios para un evento deportivo de esta magnitud, hoy sabes que esos 500 no bastan para el espectáculo deportivo de esta magnitud.

Encima, llegó sólo un tercio del público esperado…

Si se te filtra gente quiere decir que no tenías la capacidad para cubrir todo, o logística para evitar lo que pasó…

Luego de reunirse con el directorio de la ANFP debe llevar los acuerdos a las bases del Sifup. ¿Hay algún parámetro de seguridad mínimo para el gremio?

Más allá del requerimiento en sí mismo, se trata de que tengamos conocimiento de las medidas de seguridad que se van a tomar para cada uno de los encuentros, y también que todos sepamos cuáles son los protocolos de seguridad a implementar en el campo de juego si se pasa un hincha, si tiran artificios… En resumen, cuáles van a ser los distintos protocolos a seguir, dependiendo de la situación. Lógicamente, lo más importante es que estos hechos no vuelvan a ocurrir dentro de un estadio. Para eso hay que estar preparados y que todos sepan qué hacer.

¿Hay temor de que pueda haber una muerte dentro de la cancha?

Lo señalé el año pasado: no estoy disponible para que una cosa así ocurra y voy a trabajar para que no suceda. Lo del Monumental pudo ser más grave de lo que fue, podríamos estar hablando de una real tragedia en una cancha de futbol chileno…Todos creemos que hay riesgo vital para quienes están en la cancha… Por eso se suspende el partido entre Colo Colo y Universidad Católica. Por eso, antes, se suspende el compromiso en Coquimbo… Entonces, tenemos que trabajar para que estos hechos no ocurran. Y, si ocurren, tenemos que tener un modo de actuar que todos conozcan.

Hay, entonces, un protocolo ya diseñado…

No, no hay un ideal. Vamos a trabajar para lograr uno adecuado. Siempre se puede escapar alguna arista, porque cada partido tiene su particularidad. Por tanto, nunca vamos a llegar a un ideal, pero sí a algo perfectible. Nos vamos a sentar y poner los puntos sobre la mesa, para que esto pueda continuar.