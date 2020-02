Cristian Garín y su trabajado triunfo en Rio de Janeiro: "Lo bueno es que tengo un día para recuperarme"

Cristian Garin (25º) tuvo que batallar para derrotar al eslovaco Andrej Martin (94º) en poco más de tres horas por parciales de 4-6, 7-5 y 7-6 (5) en su debut en el ATP 500 de Rio de Janeiro, por lo que terminó con calambres y agradeció el día de descanso que tendrá.

"Siento que corrí muchísimo, no fui tan agresivo como venía jugando. Lo bueno es que tengo un día de entrenamiento, para recuperarse, y me sirve mucho en esta ocasión", dijo después del apretado partido.

Gago reconoció que "el final del partido estuvo un poco difícil" y que "hacía muchísimo calor en el comienzo", por lo mismo, debido a las más de tres horas de juego "estaba con un poco de calambres. Pero estoy muy contento de haber ganado. Tenía muchas ganas de hacerlo bien, fue un partido súper duro, que lo luché porque tenía ganas de seguir en carrera. Es el torneo más grande de Sudamérica y me pone contento el pasar a la siguiente ronda".

Los problemas físicos de la primera raqueta nacional fueron durante el segundo punto del tiebreak y el oriundo de Arica reconoció que cuando tuvo "cuatro match points, me puse un poco tenso. En el 6-5 me puse un poquito nervioso, pero el tiebreak lo fui a buscar, en 6-4 tuve una bola que se me fue por un centímetro" y agregó que quedó "con buenas sensaciones de haberlo ido a buscar, estando agresivo. Creo que esa fue la clave del tiebreak".

Finalmente, Garin adelantó el duelo que tendrá este miércoles con Federico Delbonis (86°) por los octavos de final. "Es un jugador de arcilla. Hace dos años jugamos en Campinas, nos conocemos bien, es un rival duro. Lo bueno es que tengo un día libre para poder recuperarme, y creo que va a ser un partido donde voy a intentar salir a jugar más agresivo, más que hoy", cerró el tenista chileno.