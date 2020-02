En Italia aseguran que las rotaciones en el Inter de Milan le abrirán un puesto como titular a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez le ha costado ganarse un puesto como titular en el Inter de Milan. Entre las lesiones y su bajo rendimiento, Antonio Conte aún no lo tiene considerado al 100%, sobre todo porque Romelu Lukaku y Lautaro Martínez se han convertido en una gran dupla para los lombardos. Pero ante el Ludogorest por la Europa League eso podría cambiar.

Es que el binomio "LuLa" no ha sido tan efectivo en ataque, ya que en los últimos tres partidos que han jugado juntos, tanto por Copa Italia como por la Serie A no han convertido, algo que no había pasado en toda la temporada. Es por eso que La Gazzera dello Sport asegura que el tocopillano podría tener un espacio.

Según el medio italiano, Conte estaría pensando en darle un descanso al belga y así incluir al ariete chileno para que haga dupla con el argentino, tal como en el duelo ante Barcelona por la Champions League, el único que se ha perdido Lukaku.

Sin embargo, aún no está del todo seguro, debido a lo fundamental que ha sido el ex Manchester United con sus 21 goles en 32 partidos jugados. Lo que sí está claro, es que el estratega quiere rotar jugadores y así darle más minutos a Sánchez, junto a Christian Eriksen y Andrea Ranocchia.