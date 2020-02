En la U también critican el arbitraje y defienden a Del Pino: "El juez se apura en poner la tarjeta roja"

Universidad de Chile acumula cuatro tarjetas rojas en lo que va de la temporada 2020, contando el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. Mientras que Walter Montillo fue expulsado en el duelo de ida ante Internacional de Porto Alegre; Camilo Moya, Joaquín Larrivey y Luis del Pino Mago fueron castigados con cartulina roja en el torneo local.

Ante ese escenario, en la "U" son conscientes de que es una situación que no se puede seguir repitiendo, pero también buscarán apelación para que Del Pino pueda jugar este fin de semana ante Coquimbo Unido, al considerar injusta su expulsión en el pasado encuentro ante Santiago Wanderers en Valparaíso.

"La jugada no es para tarjeta roja, fue confusa, pero después viéndola en la repetición, los dos se van tomando. El árbitro se apura en poner la tarjeta, ojalá se pueda apelar y tener a Luis", aseguró el volante Fernando Cornejo en conferencia de prensa.

"Lo hemos conversado, son cosas que uno no quiere que ocurran. Son cosas de segundos que pasan en la cancha, lo bueno es que el equipo ha doblegado esfuerzos, hicimos un buen papel el sábado y hay que aprender de eso", agregó sobre la cantidad de rojas recibidas.

Coquimbo y molestias físicas

Por otra parte, Cornejo se refirió a las virtudes de su ex equipo, al cual deberá enfrentar en la siguiente fecha. Para el mediocampista, los "Piratas" son "un rival que juega bastante bien en los partidos que le he visto. Los tres delanteros son bien movedizos, pican bien a las espaldas. Joe Ábrigo se mueve bastante bien. Lo esencial va a ser tener precaución con esa línea de tres atacantes y enfocarnos en lo que hemos hecho nosotros. Hay que preocuparnos primero de nosotros antes que ellos".

Pese a que fue duda toda la semana para jugar frente a los "Caturros" y su lugar iba a ser ocupado por Franco Lobos, Cornejo finalmente se recuperó y pudo estar en el once inicial ante los porteños. Ante eso, el ex Cobreloa dijo está bien y que no entrenó con los titulares la semana pasada "para prevenir después del golpe que tuve en Porto Alegre, allá contra Internacional, donde quedé resentido. Nada que afecte, era solo para prevenir".

El duelo entre la "U" y los de la Cuarta Región está programado para este domingo 23 de febrero (17:30 horas) en el Estadio Nacional, compromiso válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional.