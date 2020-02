En la UC hacen un llamado de atención por el VAR: "Hay que evaluar qué medidas se están tomando"

En Universidad Católica provocó inquietud el arbitraje de Piero Maza en el clásico ante Colo Colo en el estadio Monumental. Por ello, desde San Carlos de Apoquindo hicieron un llamado de atención por el criterio del juez y el uso del VAR, específicamente en la jugada en la que Leonardo Valencia derriba a Edson Puch en el área y el réferi decide cobrar tiro de esquina.

"Es evidente, es una jugada muy clara la que todos vimos, pero es el árbitro es el que toma la decisión. Hay que evaluar qué medidas se están tomando. En el partido con Wanderers me ponen una amarilla, van a revisar al VAR, toco la pelota primero, llego mucho antes, pero después toco al rival. Entonces, fue una jugada bastante parecida, pero en este caso se dio que era córner", expresó el defensa "cruzado" Valber Huerta.

Respecto a los errores arbitrales en los partidos de la UC, Huerta sostuvo que "no puedo decir si hay algo más o no. Son errores puntuales en el partido, los que determinarán son los que trabajan con el cuerpo arbitral. No vamos a opinar sobre si nos están perjudicando o no, si bien han sido situaciones en las que tal vez nos hemos visto afectados, ya son otras las personas las que determinan si es así o no".

Respecto a los incidentes que obligaron a suspender el clásico disputado en Macul, el zaguero formado en la "U" manifestó que "lamentablemente a Nicolás Blandi le llegó un proyectil en la pierna y si era más arriba pudo ser peor. El árbitro y el cuerpo arbitral tomaron la decisión de suspender el partido y todos estamos de acuerdo, porque estaban cayendo bengalas cerca de los jugadores".

Por eso, el central que llegó a comienzos del año pasado a Católica estableció que "lo primordial es dar garantías no sólo a los jugadores, sino a todas las personas que se acercan al estadio a disfrutar de un espectáculo, la seguridad tiene que ser para todos".