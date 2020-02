Aníbal Mosa advierte a Salas en Colo Colo: "Hay que poner la realidad deportiva sobre la mesa"

Aníbal Mosa por primera vez le quitó algo de piso a Mario Salas para que continúe siendo el entrenador de Colo Colo, quien ya lleva tres partidos perdidos de manera consecutiva en el Campeonato Nacional.

El presidente de Blanco y Negro habló en los Tribunales de Justicia, mientras interponía una querella ante los detenidos por los serios incidentes que se vivieron en el Estadio Monumental y obligaron a suspender el Clásico Moderno.

"Nos gustan los procesos, pero hay que poner la realidad deportiva sobre la mesa", dijo el empresario de origen sirio, dando luces que la preocupación por los malos resultados existe dentro de la dirigencia del "Cacique".

Eso sí, al mismo tiempo descartó que estén buscando otro estratega que pueda reemplazar all "Comandante", porque "nosotros ya tenemos entrenador, así que quien diga que estamos hablando con más gente, está mintiendo".

Mosa, además, aclaró que "no existen respaldos absolutos, porque cuando no son absolutos deja de existir ese respaldo", por lo que por ahora todavía esperan que Salas pueda mejorar de cara a la Copa Libertadores, ya que "marzo es crucial. Nosotros armamos este plantel para ganar el campeonato, y para tener una buena Libertadores. No nos gusta donde estamos, pero esperemos que los triunfos puedan llegar".

La última vez que Colo Colo perdió cuatro encuentros al hilo fue en el Apertura 2011 con Diego Cagna, quien al tercero fue despido y en el cuarto asumió Luis Pérez como interino.