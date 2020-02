La postura de Ariel Holan: "Si se para el fútbol, ¿cómo se lleva el pan para la casa?"

El Campeonato Nacional 2020 no se ha podido llevar a cabo con normalidad a raíz de distintos incidentes que se han producido en los estadios, en el marco del estallido social por el que atraviesa Chile desde el pasado 18 de octubre. Y bien lo saben en Universidad Católica, cuyo DT Ariel Holan mostró su postura al respecto.

"El fútbol no se debe parar de ninguna manera porque hay mucha gente que la mayor parte de su actividad la desarrolla en el deporte. Hay que pensar en el otro desde ese lugar. El fútbol no son Colo Colo, Católica o la U. Excede a estos clubes. ¿Y los otros clubes de Primera División y sus presupuestos? ¿Y los de Segunda o Primera B? Hay profesionales que no tienen los mismos honorarios que tienen estos clubes o la plantilla de Primera. Y si se para el fútbol, ¿cómo se lleva el pan para la casa?", manifestó el DT de la UC.

Entre las medidas preventivas para evitar incidentes, a Católica le modificaron el horario de su próximo partido: ante Iquique el viernes en San Carlos de Apoquindo. Frente a dicha situación, Holan sostuvo que "no se puede extrapolar el contexto político-social de la realidad que se vive dentro de la cancha. Las autoridades tomarán las decisiones que crean pertinente para asegurar la continuidad del fútbol. El fútbol no debe parar, se tendrán que tomar las medidas, cada ente, primero los clubes como responsables de la organización del espectáculo, pero también son responsables la Federación, Estadio Seguro, las alcaldías y el Gobierno".

El argentino también se refirió a los incidentes en el clásico ante Colo Colo en el estadio Monumental, que terminaron con Nicolás Blandi herido y el juego finalizado abruptamente cuando se disputaba el minuto 71. "Se cruzó un límite, porque fue herido un futbolista de Colo Colo, podría haber sido ser de cualquiera de los dos equipos, o más de un jugador. Hay situaciones límite que no se puede tolerar", afirmó el entrenador de la "Franja".

Además, Holan dio su opinión respecto a lo que proyectaba para los últimos minutos de partido ante Colo Colo, que finalmente no se pudieron jugar. "Es difícil hablar de supuestos, siempre hay circunstancias que uno no puede manejar, pero en ese momento del partido estábamos muy bien, controlábamos el juego con el 0-2 y todos esperábamos que lo que venía era bueno para la UC. Más allá no se puede decir nada, ni sabes qué podría ocurrir. Era un momento muy bueno para nosotros", declaró.

Por otro lado, el DT de los "Cruzados" habló del próximo duelo de la UC, ante el necesitado Deportes Iquique. "Siempre todos los partidos encierran dificultades diferentes, matices. Hay que prepararse. Nos tocó Colo Colo y ahora Iquique, hay que crecer como equipo y pulir detalles para ser un grupo más fuerte. Iquique no ha tenido en el mejor arranque, pero es un rival difícil. Debemos enfocarnos en nosotros más que en el rival, y no los subestimamos", estableció.