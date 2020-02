LeBron James se sumó a las criticas en la MLB y encaró al comisionado de la liga

La Major League Baseball (MLB) sufre uno de los grandes escándalos del último tiempo al darse a conocer el descarado robo de señales por parte de los Astros de Houston gracias al uso de la tecnología. Tanto así que hasta LeBron James salió al paso para criticar el hecho y, sobre todo, al comisionado de la liga, Rob Manfred.

El basquetbolista se refirió al uso del "codebreaker" por parte de los campeones de la serie mundial 2017 ante Los Angeles Dodgers y señaló en su cuenta de Twitter que, como deportista, "si alguien me engañó al ganar el título y me enteré de ello, ¡Estaría jodidamente furioso! ¡Quiero decir, no podría controlar lo que haría / podría hacer!".

Para el jugador de Los Angeles Lakers la culpa de todo la tiene Manfred, quien aún no ha dado señales de posibles sanciones para el cuadro texano. "Escúchame tú comisionado, los jugadores hablaron de su disgusto, enojo, dolor, etc, sobre esto. Literalmente la pelota está en tu cancha", dijo la estrella de la NBA.

Eso sí, al mandamás de la MLB también lo increpan las figuras de su propia liga, ya que fue duramente criticado al decir que "ha sido mucho escándalo por un trozo de metal", desprestigiando al trofeo de la principal competencia de beisbol del mundo.

Listen I know I don’t play baseball but I am in Sports and I know if someone cheated me out of winning the title and I found out about it I would be F*^king irate! I mean like uncontrollable about what I would/could do! Listen here baseball commissioner listen to your….. — LeBron James (@KingJames) February 18, 2020