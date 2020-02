¿Cuándo, a qué hora y a quién enfrenta Cristian Garin en los octavos de final del ATP de Rio de Janeiro?

Cristian Garin (25º del ranking ATP) ya tiene horario para enfrentar a Federico Delbonis (86º) por los octavos de final del ATP 500 de Rio de Janeiro. La primera raqueta nacional tendrá que enfrentar en el primer turno de la cancha principal Guga Kuerten al argentino.

Es decir, este miércoles desde las 16:30 Gago se volverá a ver las caras con el oriundo de la pequeña ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, con transmisión en vivo del canal oficial de la ATP.

El nacido en Arica se ha enfrentado en tres oportunidades con Delbonis, todas en arcilla y cuenta con un registro favorable de 2-1. El chileno lo viene de derrotar en los últimos dos encuentros, cuando se toparon en los Challenger de Campinas (6-3 y 6-4) y Santo Domingo (6-4, 5-7 y 6-4), en 2018.

En caso de avanzar, el "Tanque" se enfrentaría al ganador del duelo entre Federico Coria (106º) y la joven promesa del tenis español, Carlos Alcaraz (406º), quien con solo 16 años logró convertirse en el tenista más joven en ganar un partido del circuito desde el propio Garin, en Viña del Mar 2013.

