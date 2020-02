Tomas Slavik vuelve a Chile a un año de su accidente en Valparaíso para dirigir BikeCamp

Durante tres días de prueba, 14 pilotos buscaron convertirse en el ganador que viajará hasta el downhill urbano de Monserrate Cerro Abajo en Colombia. Así, el bikecamp de Red Bull Del Cerro al Barrio, iniciativa liderada por el dos veces campeón de Valparaíso Cerro Abajo Tomas Slavik, cobra especial relevancia. El ciclista es quien entrenó y evaluó a los riders nacionales que clasificaron luego de dos meses de competencia.

Más de 300 participantes llegaron hasta las pistas habilitadas en Rocka Park (Antofagasta), Valle Nevado y Rojo Racing Park (Santiago) y Nevados de Chillán, además del festival de bicicleta internacional Acequias Paradise, que se disputó en Angol. De ellos, sólo 14 accedieron a la fase final con Slavik.

Luego de coronarse campeón de la temporada de 4Cross, el checo se encuentra de vuelta en territorio nacional, a un año del grave accidente que lo alejó de la opción de obtener un tricampeonato en Valparaíso Cerro Abajo.

¿Cómo se siente volver a Chile después de un año?

Es bueno estar de vuelta. Valparaíso es una de mis ciudades favoritas, tiene buena energía, me ha dado mucho y, en general, guardo un cariño especial por los seguidores chilenos. El día miércoles, incluso, estuve visitando a unos vecinos de la zona por donde se hizo el track del año pasado, que me asistieron en el momento de mi caída y que me guardaron mi cámara de video por algunos días.

¿Se extraña el Valparaíso Cerro Abajo?

Sin duda. Es uno de los circuitos más importantes de Downhill a nivel regional, en el que cualquier competidor quisiera estar. Sin embargo, los calendarios de este año están apretados y espero que se pueda encontrar nueva fecha o un desafío de similares características.

¿Cómo visualizas el nivel nacional y, en general, de Del Cerro al Barrio que estás dirigiendo?

La geografía de Chile es muy favorable para practicar este deporte, con muchos circuitos interesantes a lo largo del país y es por eso que, año a año, mucha gente se va animando. El nivel es bueno, los chilenos son muy entusiastas cuando se apasionan con algo y en este bikecamp están los mejores. Conozco a algunos de los riders que están participando y la competencia no fue fácil.

¿Se puede dar que el discípulo derrote al maestro?

(Risas) ¡Por supuesto! Una salida lenta, problemas con obstáculos del circuito o una caída me pueden dejar fuera de competencia, eso ya lo vimos el año pasado en VCA. Pero esa es la gracia de Del Cerro al Barrio, que un rider con talento, que por diversos motivos quería y no podía participar de Monserrate, hoy en día si lo logrará gracias al apoyo de Red Bull.

Los Clasificados

De Antofagasta, el primer clasificado y quien tuvo el menor tiempo de la pista fue. Vicente Vila, quien con un crono de 45,67 segundos se posicionó como el mejor del Rocka Park; en segundo lugar quedó Tomás Fredericksen con 45,7 segundos y cerrando los más rápidos quedó Bastián Araya, que completó la pista en 48,64 segundos.

En la pista de Valle Nevado los tres clasificados fueron, Andreas Kukulis que terminó la pista en 2’07’’68/100 y se quedo con la primera posición; en segundo lugar quedó Renato Fuenzalida con un tiempo de 2’10’’89 y cerrando los clasificados del centro de esquí capitalino quedó Sebastián Quiroz que completó el circuito en 2’12’’04.

Desde el Bike Park de Rojo Racing de San Carlos de Apoquindo los clasificados fueron: Nicolás Rodriguez, que completó el desafío en 1’1’’1/100’; Alejandro Zampighi, que lo hizo en 1’1’’04, y Nicolás Valencia, que cerró la lista con 1’02’’2.

Mientras que en Nevados de Chillán, los tres pilotos clasificados para Red Bull Del Cerro al Barrio fueron, Milton Contreras en primer lugar que completó la pista supercross en 1’16’’07/100, Billy Bastías, que lo hizo en 1’20’’09, y Gonzalo Contreras, que terminó con un crono de 1’24’’19.

Los dos pilotos restantes para el camp fueron los pilotos masculino y femenino más rápidos de la pista Drift Line del Festival Internacional Acequias Paradise: Matías Arellano y la primera mujer en clasificar hasta esta instancia, Florencia Espiñeira.

Finalmente, tras el campamento con el famoso riere, el clasificado para Monserrate fue el rancagüino Nicolás Rodríguez, de 25 años, quien viaja a representar a los rieres nacionales este sábado en el downhill más importante de la región y el más extenso del mundo.