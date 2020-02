Larrivey se suma a las críticas contra el arbitraje: "Mi expulsión fue un poco exagerada, en la 'U' no somos violentos"

El delantero Joaquín Larrivey se convirtió en goleador de Universidad de Chile, luego de convertir cuatro goles en la victoria 5 a 1 a Curicó Unido y llegar a cinco goles en la tabla de artilleros. Pese a eso, el atacante fue expulsado en la victoria de los "Azules" 3 a 0 frente a Unión La Calera y por eso no pudo estar en el último encuentro de su elenco ante Santiago Wanderers.

Sobre eso, Larrivey comentó las cuatro tarjetas rojas recibidas por él y sus compañeros en los últimos seis duelos del año, manifestando que "mi expulsión y la de Walter fue un poco exagerada. La única correcta fue la de Camilo Moya, pero bueno hay que seguir corrigiendo los errores y aprender de ellos, este es un equipo que para nada es violento y mal intencionado, fueron situaciones puntuales".

"Al rival lo vemos como bastante peligroso. Es un equipo que juega torneo internacional y hay que tomarle respeto. Tiene jugadores para estar más arriba", agregó sobre Coquimbo Unido, su rival de este fin de semana.

Por otra parte, el ariete se refirió al desbloqueo de RUT de los hinchas de Galería Sur, quienes podrán volver a alentar a su equipo en el Estadio Nacional, manifestando que no pueden pagar todos por sólo unos pocos.

"No sé cual es la decisión que tomarán finalmente con respecto a los partidos del torneo local, desde mi punto de vista no podemos englobar a toda la gente que va a disfrutar del fútbol. No son las 20 mil que van hacer destrozos. Nos pone felices. Para nosotros es importantísimo el apoyo incondicional del jugador número 12 que en la U se da independiente del resultado. Espero que vayan todos a la cancha, porque los necesitamos", cerró.

El compromiso entre "Azules" y "Piratas" está pactado para este domingo 23 de febrero (17:30 horas) en el Estadio Nacional, en un duelo válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2020.