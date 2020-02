Mario Salas: "Mi estadía en Colo Colo ha sido tremenda y hemos logrado los objetivos"

Mario Salas se mostró conforme con lo hecho en Colo Colo hasta el momento, pese a la seguidilla de tres partidos perdidos de manera consecutiva el Campeonato Nacional, algo que solo ha pasado otras dos veces en lo que va de milenio.

El "Comandante" señaló que "mi estadía acá ha sido tremenda y hemos logrado nuestros objetivos. No hemos tenido el mejor arranque, pero estamos enfocados en sacar los resultados que nos permitan pelear nuestros próximos objetivos".

Eso sí, el estratega reconoció que "todos estamos sujetos a los resultados y la evaluación también está sujeta a eso. Cuando yo asumo Colo Colo, mi permanencia lógicamente depende de los resultados".

"Cuando yo les digo que va bien esto, no de mil maravillas porque quizás exageré, es porque vamos cumpliendo objetivos que la gente no ve. Yo no puedo entrar a defenderlas una a una porque son cosas institucionales. Mientras tanto, se me evalúa por resultados", agregó el entrenador.

Por lo mismo, reiteró que tiene un trabajo que lo sustenta en el cargo, además del "compromiso de los jugadores", pese a los rumores que ha tenido diferencias con los referentes. Es por eso que aclaró que "mi relación con el plantel es buena y profesional. Cómo en cualquier profesión con algunos tengo más cercanía que con otros, pero mi relación es buena y queda demostrado domingo a domingo".

Finalmente, Salas se refirió a los cánticos que se escucharon durante la derrota con Universidad Católica pidiendo su salida, algo que encontró "lógico", ya que "el hincha expone su opinión en base a resultados, porque hace tres semanas atrás hacia mi persona las reacciones eran diferentes". Por eso "para nosotros es fundamental ganar el partido del lunes. Vamos a ir con la mejor disposición y actitud. Colo Colo hace cosas buenas durante los partidos, pero nos ha costado mantener el protagonismo futbolístico".